L'impegno di Stefano Allasia: "Garantire i diritti delle persone con disabilità"

"Garantire i diritti delle persone con disabilità, includendole e promuovendone sempre più la partecipazione in ogni contesto professionale e sociale, rappresenta un punto di partenza essenziale per l’affermazione dei diritti umani e un proficuo investimento per il futuro”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea legislativa piemontese e del Comitato regionale per i diritti umani e civili Stefano Allasia alla vigilia della trentesima Giornata internazionale delle persone con disabilità.

“Impegnarsi attivamente per la loro piena integrazione – aggiunge – significa svolgere una delicata e preziosa funzione di natura sociale e culturale: un’opera indispensabile per favorire un cambiamento innanzitutto di mentalità, affinché la diversità smetta di essere percepita come un ostacolo insormontabile ma sia affrontata e vissuta come opportunità per portare il proprio contributo all’interno di una comunità”.

“L’Assemblea regionale e il Comitato – conclude – hanno dimostrato e dimostrano grande attenzione ai temi della disabilità, convinti dell’importanza di un intervento educativo di sensibilizzazione a partire dal mondo dei giovani e delle scuole. Sono numerose, infatti, le iniziative di vario genere organizzate nel corso degli anni: convegni, esposizioni, proiezioni di film e incontri con testimonial e atleti paralimpici, che hanno dimostrano con la loro storia di coraggio e determinazione come sia possibile convivere con la disabilità senza precludersi il raggiungimento di traguardi ambiziosi, personali e professionali”.