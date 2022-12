Alla Palazzina di Stupinigi si respira già l'aria delle feste, inaugurato "Natale è Reale" [FOTO e VIDEO]

Babbo Natale è già arrivato, per la gioia dei bambini: dalla mattina di oggi, sabato 3 dicembre, è di casa alla Palazzina di Stupinigi, dove è stata inaugurata la nuova edizione di 'Natale è Reale', la kermesse che da anni è diventata un appuntamento da non mancare per grande e piccini, nel periodo delle feste.

Le tante novità di questa edizione

La manifestazione più amata dalle famiglie, aperta anche a scuole e gruppi in gita, non conosce crisi da settimo anno (anche se, in realtà, si tratta della sesta edizione, vista che quella del 2020 fu cancellata dal Covid, ndr) fino al 18 dicembre anima e colora la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Una delle novità più attese è il nuovo Villaggio degli Elfi, dove i bambini possono sprigionare la loro creatività con fantasmagorici laboratori, divertirsi con gli elfi animatori, protagonisti di simpatici giochi e siparietti, conoscere l’amico orso, le fedelissime Renne, curiosare nello studio di Santa Claus, a cui spedire e consegnare la letterina di Natale. E c'è chi ne ha approfittato subito già stamattina, mentre Babbo Natale girava tra i vari stand.

Inaugurazione in musica

E ancora, è possibile sbirciare tra le originali bancarelle del mercatino di natale ricco di doni artigianali e solidali e gustare le prelibatezze del xsmas street food, meravigliarvi nel fantastico museo della Palazzina di Caccia, osservare il presepe meccanico e soprattutto ammirare la nuova mostra di presepi napoletani, che è il vero fiero all'occhiello di questa edizione.

Senza dimenticare la caccia del tesoro virtuale, la notte bianca del 10 dicembre, con uno spettacolo speciale dei circensi, i laboratori con la pet therapy per le visite guidate. La madrina e organizzatrice della manifestazione, Loredana Tursi, ha ringraziato anche gli studenti del Colombatto, dell'Erasmo da Rotterdam e del Primo Levi di Torino che hanno 'fornito' gli elfi della manifestazione. "Si ritorna a vivere e a sorridere", ha detto Babbo Natale, anche lui presente alla inaugurazione, avvenuta all'interno della Palazzina di Caccia, visto che la pioggia ha reso impossibile il classico taglio del nastro di fronte all'ingresso della residenza sabauda.

"Stupinigi è una locomotiva che è partita anni fa, che sta aumentando la velocità e che nessuno ormai potrà più fermare", ha sottolineato soddisfatto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. Grande emozione, poi, con l'esibizione della giovane Elisabetta Mattia, che sulle note di 'Life is Beutufil', la colonna sonora del film da Oscar di Benigni, ha dato il via ufficiale all'edizione 2022 della kermesse.

Per ulteriori info cliccare su www.natalereale.it