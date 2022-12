Dramma nella notte ad Arignano , paese del Chierese non troppo distante da Torino: intorno alle 4 di notte si è verificato un incidente stradale tra una Lancia Y e una Jeep Renegade. L'impatto frontale è stato tremendo e ha causato la morte di una donna.

Ferito gravemente un ragazzo di 25 anni, trasportato al Cto ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica del mortale.