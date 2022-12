15 anni dalla strage dalla Thyssen: "I nostri figli carne da macello, stiamo morendo senza vedere giustizia"

18 dicembre 2021. È passato quasi un anno dal crollo della gru di via Genova, in cui morirono i tre operai Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti. Negli ultimi 12 mesi in provincia di Torino ci sono stati altri incidenti sul lavoro, come il crollo di due ponteggi a Rivoli e Bardonecchia nelle scorse settimane, dove si sono registrati feriti gravi. E sarà proprio l'edilizia il tema al centro della 13esima della Settimana della Sicurezza, che torna dal 5 al 18 dicembre.

15 anni dalla strage Thyssen

Un appuntamento che torna a 15 anni dalla strage della ThyssenKrupp, dove morirono bruciati Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. "L'ex a.d. dell'azienda - ha sottolineato Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - Harald Espenhahn è tutt'ora a piede libero in Germania".

Museo della strage nell'acciaieria

"Vogliamo preservare - aggiunge - i luoghi della memoria. Per questo chiediamo di poter avere uno spazio nella futura riqualificazione degli spazi dell'ex acciaieria per ricordare le 7 vittime in una sorta di museo della strage, così come di preservare l'albero davanti allo stabilimento".

La mamma di Demasi: "Nostri figli carne macello"

A prendere la parola poi Rosina Platì, mamma di Giuseppe Demasi: "Come tutti gli anni è arrivato dicembre, che per me è il mese più brutto: vorrei che passasse per non ricordare". "Sono 15 anni - ha aggiunto - che siamo ancora qua a dire le stesse cose e gli assassini sono ancora liberi: i nostri figli sono stati carne da macello". "Io ce l'ho - ha aggiunto - con lo Stato che ha fatto andare gli assassini in Germania, senza assicurarsi che avrebbero pagato. Io spero che il 16° anno possiamo dire che gli assassini sono andati in galera. Faccio un appello ai politici, devono dare delle risposte: stiamo morendo noi parenti senza vedere giustizia".

Gli appuntamenti