Rivoli, crolla un ponteggio: morto un operaio. Altri tre sono in gravi condizioni

Un gravissimo incidente ha scosso questa mattina la città di Rivoli, dove all'improvviso, all'interno di un cantiere edile in viale Carrù, in zona Cascine Vica, è crollato un ponteggio. Un operaio è morto sul colpo, altri tre sono rimasti gravemente feriti: due di loro sono stati trasportati negli ospedali di Orbassano e Rivoli, mentre il terzo al CTO di Torino.

Il palazzo sul quale era montata l'impalcatura è alto 6 piani. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia, la municipale, i carabinieri e anche il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli. Le cause del crollo sono in fase di accertamento.

I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. Evacuata in via precauzionale la scuola privata che si trova a pochi passi da lì.