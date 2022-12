Quasi 7 mesi di attesa per avere un posto disabili: l'odissea di un 26enne a Regio Parco

Oltre sei mesi e mezzo. È quanto ha dovuto aspettare un ragazzo di 26 anni per vedere realizzato un parcheggio disabili sul posto di lavoro. Il giovane, il 26 aprile 2022, aveva presentato richiesta di avere uno stallo ad personam sotto il suo ufficio in via Porpora 38, nel quartiere Regio Parco. A distanza però di quasi sette mesi però nulla era stato fatto.

Ritardi ed inadempienze contrattuali