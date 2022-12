Al cinema “I love you cheri”, il film realizzato da Vivere Odv: 29 ragazzi con disabilità protagonisti della storia

Proiezione al Cinema Splendor di Chieri, via xx Settembre 6, venerdì 16 dicembre alle ore 18 a chiusura degli eventi celebrativi del 35° anno di attività dell'Associazione Vivere.

Il film “I Love You Chieri” è stato realizzato all'interno del nostro progetto “Vivere l’inclusione e l’autonomia” con il sostegno della Fondazione CRT e del Comune di Chieri specificatamente per questo cortometraggio. Regia, sceneggiatura, testi e montaggio di Antonio Palese.

29 tra i nostri ragazzi con disabilità e 16 volontari hanno dato vita ad una storia d'amore contrastata, liberamente ispirata a cronache di vita chierese dell'epoca medievale recuperate grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Carreum Potentia.

La realizzazione del filmato è iniziata nel mese di marzo con laboratori e relative riprese sotto la guida e la regia di Antonio Palese. Tre sono i principi fondamentali di cui ha tenuto conto questo progetto: l’inclusione, l’autonomia e il piacere di fare un lavoro insieme presentando la città di Chieri e alcuni aspetti della sua storia.

Non è stata impresa semplice ma il senso di appartenenza al gruppo di lavoro ha aiutato tutti, ragazzi e volontari, a superare le inevitabili difficoltà di ogni lavoro concreto dimostrando anche capacità interpretative e generoso entusiasmo davvero particolari.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei ragazzi attori e il supporto dei volontari, è stato un lungo lavoro di gruppo finalizzato alla piena condivisione delle diverse fasi, dalle uscite sul territorio e in città per la scelta dei luoghi e le complesse riprese sul set che hanno richiesto circa 80-100 ore di lavoro complessivo.