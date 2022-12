A tre anni dalla sua scomparsa, il mondo delle imprese ricorda Mattia Serafini premiando chi usa meglio il web

Sono passati tre anni, ma il tempo non lenisce il dolore o la nostalgia. E torna dunque anche per quest'edizione il premio intitolato a Mattia Serafini , social media manager dell' Unione Industriali di Torino scomparso nel 2019 a causa di un incidente. Da quest’anno il riconoscimento sarà aperto a tutte le Aziende Associate, di ogni dimensione, categoria e settore, premiando quelle più efficaci a livello di comunicazione e marketing sul web.

“Questa iniziativa in memoria di Mattia Serafini vuole premiare tutte quelle figure professionali che, con competenza e inventiva, lavorano per dare maggiore visibilità alle nostre imprese e alle loro storie in rete”, dice Cristina Tumiatti, presidente Centro Servizi Industrie Unione Industriali Torino.