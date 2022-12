A Torino è Natale: giovedì si accende l'albero in piazzetta Reale. La mappa dei mercatini

L'apertura delle prime due finestrelle del Calendario dell'Avvento, in piazza San Giovanni, giovedì alle ore 17.30, segna l'avvio del Natale di Torino. L'inaugurazione ufficiale, come da tradizione, sarà una grande festa cittadina nel pomeriggio all'8 dicembre: dalla scoperta del Presepe di Emanuele Luzzati nella nuova cornice dei Giardini di piazza Don Pollarolo all’accensione dell’albero di Natale in piazzetta Reale e della nuova illuminazione a led sulla facciata di Palazzo Civico, ideata dall'artista Luca Bigazzi.

Bosco in piazzetta Reale

In piazzetta Reale dall'8 dicembre all'8 gennaio ci sarà l'albero di Natale, che svetterà al centro di un poetico bosco di venti piccoli abeti: tutti saranno illuminati da luci led. L'accensione è prevista giovedì alle 17 con gli assessori Mimmo Carretta, Rosanna Purchia e Carlotta Salerno. A seguire alle 18 verrà illuminato il Comune. La mappa dei mercatini

Tornano poi i tradizionali mercatini di Natale. Quelli più caratteristici saranno dieci (via Montebello, Cesare Battisti, Carlo Alberto, corso Vittorio Emanuele, piazza Solferino, piazza Santa Rita, via Monginevro, piazza Montale, piazza Abba, Cortile del Maglio) a cui si affiancheranno cinque manifestazioni a tema natalizio approvate questa mattina da Palazzo Civico su proposta dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino. Nel dettaglio ci saranno: "Arrivano i Re Magi Mercatino di Natale" che si svolgerà giovedì 8, sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre in corso Vittorio Emanuele II (sottoportico) nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e corso Re Umberto; "Verde Natale" in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre in piazza Solferino; "Creativi for Christmas 2022" –che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 in via Montebello nel tratto compreso tra via Po e via Gaudenzio Ferrari; "Mercatino di Natale in piazza Santa Rita" da mercoledì 14 a sabato 24 dicembre, *Via Monginevro…....Natale 2022" domenica 11 dicembre nel tratto compreso tra piazza Sabotino e corso Ferrucci.

I mercatini degli artigiani