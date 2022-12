Arte e scuola si ritrovano vicine di banco a Parella: il nuovo co-housing si riempie di colori

Nuovo murales per il liceo scientifico Cattaneo

Dopo il “pratone” salvato dalla cementificazione, arricchito addirittura di nuovi alberi e di nuovi arredi urbani, è arrivato un altro colpo mortale al grigiore di via Madonna delle Salette, situata nella parte alta del quartiere Parella. Gli studenti del vicino Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo”, infatti, hanno realizzato un coloratissimo murales su uno dei muri perimetrali di Ma.ri House, il co-housing gestito dalla cooperativa sociale Synergica e aperto nel giugno del 2021 al civico 20.



Il progetto

Ma.ri House è una residenza temporanea dotata di 40 stanze e mini-appartamenti destinati a studenti, city user, giovani coppie e persone in emergenza abitativa. Il progetto del murales è stato realizzato, nell'ambito delle iniziative proposte da Synergica alla Circoscrizione 4 di Torino, al termine di una serie di workshop tenuti dal collettivo artistico Vernis e fa parte del Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento degli studenti partecipanti.

L'inaugurazione

L'opera è stata inaugurata lunedì pomeriggio alla presenza del presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re, della vice-presidente Sara Cariola e del dirigente scolastico del “Cattaneo” Andrea Giuseppe Piazza.