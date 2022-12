La magia del Natale illumina il cortile del Comune. Lo Russo: “Accensione albero simbolo di speranza e futuro”

La magia del Natale illumina il Palazzo del Comune con l’accensione dell’albero di Natale.

Albero alto otto metri

Alto oltre otto metri è stato posizionato al centro del cortile del Municipio che per l’occasione sarà ad accesso libero a tutti per tutto il periodo natalizio. Una novità per l’albero civico una volta collocato all’interno della galleria.

Lo Russo: "Simbolo di speranza e futuro"

“Abbiamo voluto questo Albero di Natale simbolo di speranza e di futuro - spiega il sindaco Stefano Lo Russo. “E' stato un anno di lavoro, ma anche di grandi successi. Abbiamo dimostrato che Torino è in grado di fare cose grandi e di guardare con fiducia all’avvenire”.

La 'cassetta dei desideri'

A fianco dell’albero tutto addobbato è stato messo anche un box trasparente che raccoglierà i desideri di tutti per la città, bambini e adulti.

“Chi verrà qui e vorrà lasciare un pensiero su come vorrebbe la città potrà farlo. Li leggeremo e cercheremo di metterli in pratica” conclude il primo cittadino che dà appuntamento all’8 dicembre per le altre iniziative natalizie di quest'anno.