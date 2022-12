"Fondi pensione: comincia oggi a costruire la tranquillità di domani"

I fondi pensione sono lo strumento migliore per integrare le entrate e sostenere il proprio tenore di vita nel momento in cui ci si ritira dal mondo del lavoro. Mauro Benedetti, Responsabile Ufficio Servizi di Investimento di BTM-Banca Territori del Monviso ha spiegato ai ragazzi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino come scegliere il Fondo Pensione più adeguato in base alla propria età, alle proprie necessità e l’importanza di conoscere gli strumenti proposti sul mercato.

L'incontro ha coinvolto gli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza ed è stato organizzato da Elsa Torino in collaborazione con la Professoressa Barbara Petrazzini, docente ordinaria di Diritto dei Mercati Finanziari e il Professor Alberto Ronco, ricercatore di Diritto Tributario. Dopo aver descritto l’evoluzione del contesto italiano e approfondito la parte fiscale, Mauro Benedetti ha spiegato l’importanza di aderire ad una forma pensionistica complementare e quali sono le motivazioni per cui la previdenza integrativa sarà sempre più una necessità e non una semplice opzione. “L’approccio è stato volutamente pragmatico per far toccare con mano ai ragazzi i punti che rischiano di essere trascurati e invece nel lungo termine fanno la differenza” commenta Mauro Benedetti.

"L'idea di organizzare una conferenza su un tema 'inusuale' come i fondi pensione nasce dall'assenza pressoché totale di educazione finanziaria tra i giovani universitari, ai quali è indispensabile fornire degli strumenti per conoscere i rischi ed i benefici delle varie forme di investimento. Ringraziamo il Dipartimento di Giurisprudenza e banca BTM, nostra partner, per il supporto nell'organizzazione dell'evento" aggiunge Federico Morello, Vicepresidente ELSA Torino.