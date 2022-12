Brandizzo, festa e brindisi per le coppie che celebrano le nozze d'oro e di diamante [FOTO]

Brandizzo in festa per celebrare le coppie che nel 2022 festeggiano le nozze d'oro e di diamante. Si sono ritrovati mariti e mogli che si accompagnano da 50 e 60 anni. "Una dimostrazione del contributo dato alla comunità, ma anche della saggetta, della vitalità e della forza nell'interpretare anche un ruolo di ammortizzatori sociali in tempi difficili, con figli e nipoti", è stato detto durante la cerimonia.



Applausi e sorrisi, un premio e un momento per celebrare un lungo tratto di percorso fatto insieme. Con tanto di foto di rito per immortalare il momento da ricordare.