La Magia del Natale a Nichelino: un mese ricchissimo di appuntamenti ed eventi

E' davvero ricchissimo il programma degli eventi che l’Assessorato Eventi e Tradizioni Locali di Nichelino organizza in vista delle festività natalizie. Il primo appuntamento è stato inaugurato sabato scorso, 3 dicembre, con il via alla kermesse 'Natale è Reale' alla Palazzina di Stupinigi.

SINO AL 6 GENNAIO nelle principali piazze e vie cittadine luminarie e decori natalizi. Albero Granny in piazza Di Vittorio.

CHRISTMAS VILLAGE con la Casetta di Babbo Natale e il suo aiutante Elfo, in piazza Di Vittorio: animazioni, bancarelle natalizie, foto ricordo con Babbo Natale, distribuzione tè e cioccolata calda (a cura ass. S. Matteo Onlus), nei seguenti giorni: 8, 11, 18 e 24 dicembre ore 10.00 - 12.00 e 15.00 – 18.00; 9 – 10, 17 e 23 dicembre 15.00 -18.00. A cura di ASD PS Puro Stile Italiano.

8 DICEMBRE

VIA TORINO, 9–18.30, (da ang. Via M. D'Azeglio ad ang. Via Cuneo)

Negozi aperti e bancarelle natalizie, prodotti artigianali, hobbysti e stand solidali con le associazioni di volontariato del territorio, con tante idee regalo.

Intrattenimenti musicali con la Banda Musicale "G. Puccini” e la Natal Band, zampognari, Giostra Gonfiabile per bambini e Mini palco con intrattenimento bimbi nel tratto oltre Crociera, Pista go kart a pedali (in piazza Camandona), Babbo Natale Led itinerante. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica 11 dicembre 2022.

PIAZZA DI VITTORIO

INTORNO ALL’ ALBERO GRANNY dalle 15

Progetto "Un albero, una comunità" in collaborazione con Laboratorio "Mani d'Oro", Ass. "Amici dell'Arpino" e l’Ass. Patela Vache, inaugurazione del Calendario dell'avvento “Un dono per la tua Città”; Concerto Scuola Civica Musicale, Danze storiche a cura del GS Conte Occelli, Musica itinerante con la Banda Musicale “G. Puccini”.

BABBO NATALE ... PER LE VIE E A CASA TUA!

Dal 7 al 23 dicembre 2022, orari: 10.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30 (con esclusione di 8 e 9 dicembre) servizio gratuito di consegna a domicilio dei pacchi regalo natalizi, acquistati presso gli esercenti di Nichelino aderenti all’iniziativa, da Babbo Natale e il suo aiutante Elfo a bordo della jeep della C.R.I.!

Animazione itinerante per le vie cittadine e in occasione delle feste natalizie dei Comitati di Quartiere.

Per spedire la letterina e partecipare all'estrazione a premi finale, cerca la buca delle lettere di Babbo Natale: presso la Croce Rossa Italiana in via D. Chiesa, sulla jeep di Babbo Natale e in piazza Di Vittorio, nella casetta di Babbo Natale.

A cura della C.R.I. Comitato Locale di Nichelino.

TUTTI A TEATRO!

Teatro Civico Superga – Piazzetta Macario 1

7 DICEMBRE ore 20.45

Concerto “Musica Animata” le colonne sonore dei cartoni animati classici e recenti eseguite da maestri e allievi dell'Accademia Musicale ARTEMUSICA e auguri di Natale con il Coro delle Voci Bianche. Costo biglietto € 7,00.

Evento organizzato con il patrocinio della Città di Nichelino.

Prevendite disponibili presso la sede dell'Accademia Musicale Artemusica, Via Torino 168.

Per info consultare: www.accademiamusicaleartemusica.it

8 DICEMBRE ore 18

Spettacolo per famiglie “L'apprendista di Babbo Natale”, una produzione di Fantateatro - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre scrivendo a: biglietteria@teatrosuperga.it

26 DICEMBRE ore 18

Concerto di Natale

Il salotto degli Strauss: amori, scandali e balli alla Corte di Vienna. Uno spettacolo sofisticato dai tratti maliziosi. Di e con Lucia Margherita Marino, con l’orchestra giovanile TAKKA BAND.

28 DICEMBRE ore 21

Concerto di fine anno a cura del Circolo Polesani nel Mondo, con l'Orchestra Magister Harmoniae dell'Associazione Musica Insieme APS della Città di Grugliasco e la Corale Polifonica Polesana. Apertura del concerto con gli allievi della sezione musicale del III Istituto Comprensivo di Nichelino.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria entro il 19 dicembre presso la sede del Circolo in Via Vespucci 27 oppure scrivendo a: info@polesani-nichelino.com.

16 DICEMBRE

CENTRO D’INCONTRO N. GROSA (Via Galimberti, 3) alle 21, QUIZZONE DI NATALE a cura dell'Associazione KAIROS. Per info scrivere a kairos.nichelino@gmail.com.

17 DICEMBRE

VIA XXV APRILE (tratto dal numero civico 6 al 82) dalle 15.00 alle 18.00 - Il Fantastico Mondo di Via XXV Aprile!

Famose mascotte accoglieranno i bambini per divertirsi insieme. Babbo Natale e i suoi Elfi aiuteranno i bambini a scrivere a Babbo Natale imbucando la letterina nella cassetta postale. In tutti i punti di animazione dolcetti, palloncini, giochi e Foto Fantasy show con i personaggi. A cura dell’ Associazione XXV Aprile.

CENTRO D’INCONTRO N. GROSA (Via Galimberti, 3) – Natale con il Summer Village CNN: giochi, truccabimbi, musica, laboratori e merenda per bambini (3-6 anni) e ragazzi (7-12 anni). Previsto baby parking dalle 15.30 alle 18.30. Per info e iscrizioni: cnnsummervillage@gmail.com.

18 DICEMBRE

PIAZZA ALDO MORO dalle 9 alle 18

Stand Associazioni volontariato con idee regalo, giochi in legno, distribuzione di cioccolata e tè caldi (a cura di Ass. Alpini di Nichelino), Banda Musicale “G. Puccini”, Coro folcloristico abruzzese e molisano, animazione e giochi con Happy Bakery Family, aspettando Babbo Natale.

17.30 Concerto Gospel.

A cura di Pro-Loco Nichelino.

PIAZZA DI VITTORIO dalle 15 alle 17 Flash Mob, hip hop, balli e giochi di gruppo, a cura di Summer Village CNN.

20 DICEMBRE

Festa di Natale della Terza Età - CENTRO D’ INCONTRO N. GROSA, dalle 15.00 scambio di auguri e saluti dell'Amministrazione Comunale. Ingresso libero.

6 GENNAIO

Via XXV APRILE (tratto da Via Torino a Via Torricelli) dalle 9.00 alle 19.30 - Festa della Befana con negozi aperti, stand di prodotti artigianali, alimentari e non, hobbysti, animazione con distribuzione di dolcetti da parte di simpatiche Befane, punti musicali e baby dance.