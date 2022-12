A Torino torna il Capodanno in piazza: sul palco Subsonica, Willie Peyote ed Eugenio in via di Gioia

Saranno i Subsonica, Willie Peyote, gli Eugenio in via di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci i protagonisti del Capodanno di Torino, che dopo le restrizioni dovute alla pandemia, torna all'aperto in piazza Castello con uno spettacolo di musica dal vivo. "Sono tutti artisti torinesi - ha spiegato Fabrizio Gargarone, direttore artistico dell'evento - in grado di parlare all'Italia".