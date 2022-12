Romance Fantastique: concerto di arpa e violino nella chiesa del Santissimo Sudario

Dopo aver esplorato con i suoi concerti i luoghi dalle tipologie architettoniche più disparate, dalla Chiesa Barocca dell’architetto Vittone al Palazzetto dello Sport del Sermig, dall’edificio aulico in stile eclettico in centro città al Golf Club abbracciato dalle colline torinesi, continua l’appassionante percorso della quindicesima edizione di “Musica – Magia dei Luoghi” con il Concerto “Romance Fantastique” del Duo Violino e Arpa formato dal violinista Claudio Andriani e dall’arpista Sara Terzano alla Chiesa del SS. Sudario adiacente al Museo della Sindone nel centro di Torino.

Sabato 10 Dicembre il concerto alla Chiesa del SS. Sudario sarà preceduto dalla visita guidata a cura del Presidente della Confraternita del SS. Sudario Massimo Borghesi con possibilità di visitare dalle ore 15 anche l’adiacente Museo della Sindone.

Il Duo composto dal violinista Claudio Andriani e dall’arpista Sara Terzano, entrambi affermati concertisti e Docenti titolari di Cattedra del proprio strumento al Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria, condurrà il pubblico in un travolgente viaggio nel repertorio per violino e arpa attraverso una variopinta tavolozza di colori e sfumature dal Romanticismo all’Impressionismo con tappe nella musica spagnola, francese ed italiana a cavallo del Novecento. “Romance fantastique” riporterà in scena, inoltre, un manoscritto inedito della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ed esplorerà le “fantasie”, i “preludi”, le “meditation” e le “elegie” originali per violino e arpa atte ad esaltare le caratteristiche timbriche ed espressive dai due strumenti tanto amati da Niccolò Paganini e realizzati con “legno, corde e anima”.

A chiudere il percorso invernale della Rassegna sarà il concerto “Ode al Palcoscenico” nel Salone d’Onore del Castello del Valentino a Torino in calendario Martedì 20 Dicembre 2022 (ore 17 visita guidata, ore 18 concerto, ingresso libero e gratuito) che vedrà protagonista il Teatro Musicale con arie d’opera, brani dai Musical, Tanghi e Habaneras interpretati dall’incantevole voce del soprano Fè Avouglan con il Gruppo Cameristico Alchimea. L’organico strumentale di Alchimea prevede per l’occasione la partecipazione del flautista Danilo Putrino, della violinista Stella Aurora Mattea, del violoncellista Fabrice De Donatis, dell’Arpista Sara Terzano e del percussionista Roberto Mattea. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e Polincontri promotori anche della visita guidata agli appartamenti del Castello del Valentino. La Prima Esecuzione assoluta sarà di un brano scritto dal Compositore Vincenzo Napoli, già premiato da Alchimea in occasione del Concorso “Musica Scattante”.

“Musica – Magia dei Luoghi” celebra anche la creatività con il contributo degli artisti Gabriele Poli, pittore, Ivano Buat, trombettista e fotografo, Amerigo Di Meo, Maestro d’Origami ed i giovani di Alchimea Art e con le prime esecuzioni assolute di compositori attivi sulla scena internazionale. Gli artisti esporranno le loro opere in occasione del concerto finale al Castello del Valentino come sintesi tangibile del rapporto “Musica-Arte e Architettura”.

L’itinerario è ideato e curato dai musicisti/architetti Sara Terzano e Roberto Mattea e offre la possibilità di seguire tutti gli appuntamenti con le visite guidate ed i concerti ad ingresso libero e gratuito.

La rassegna concertistica di Alchimea consolida, così, questo articolato percorso musicale e culturale che parte dal cuore di Torino per espandersi verso il Territorio con lo scopo di valorizzare il patrimonio musicale ed artistico avvicinando un vasto pubblico alla Musica in dialogo con l’Architettura e le altre espressioni artistiche.



Info: +39 347 45 85 836.

www.alchimea.it