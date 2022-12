Musica e solidarietà: a Settimo Torinese la fanfara ha già fatto i suoi auguri di Natale [FOTO]

Musica per beneficenza, a Settimo Torinese, grazie alla fanfara dei bersaglieri. E' successo nei giorni scorsi presso i locali Unitre della scuola Giacosa, in via Buonarroti 8. Un appuntamento che ha permesso di raccogliere fondi da devolvere alle attività della Caritas locale, che da sempre si batte al fianco e a sostegno delle persone con più difficoltà.



Sotto i riflettori, i membri della fanfara "Fausto Balbo", diretti da Francesco Rotondo, che hanno così voluto celebrare con un Concerto di Natale non solo il periodo delle Feste, ma anche un sentimento di solidarietà. "Abbiamo tutti a cuore la Caritas e ci fa piacere che a tanti stia a cuore il motivo per cui oggi facciamo il concerto, così come speriamo abbiate a cuore anche i bersaglieri e la nostra fanfara".



Presenti all'evento le autorità civili, militari, la sindaca Elena Piastra e il vicesindaco di Settimo Torinese, Giancarlo Brino.