Sguardi su Falchera: il teatro accende la luce sull’invisibile

Una città invisibile, come quelle raccontate da Italo Calvino. Un paesaggio urbano che chiede di essere guardato, ascoltato, narrato. Con “Sguardi su Falchera: la visione dell’invisibile”, il teatro entra in punta di piedi nella periferia nord di Torino per riscrivere il racconto di un quartiere troppo spesso lasciato ai margini. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio alle 17.30 alla Sala Polivalente della Biblioteca Civica Don Milani, in via dei Pioppi 43.

Ideato e curato da Maria Grazia Agricola per l’Associazione Choròs, il progetto inaugura un percorso artistico, sociale e culturale di lunga durata, che vuole riportare la scena là dove sembrava non esserci. La Falchera — con la sua architettura innovativa progettata da Giovanni Astengo, il suo silenzio, la sua distanza dal centro — si fa teatro e diventa protagonista di una narrazione che mescola memoria, utopia, desiderio.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e della direttrice della Biblioteca Don Milani Monica Monasterolo, seguiti dalla presentazione del progetto a cura di Maria Grazia Agricola. Al centro dell’evento il racconto “Di Rodolfo e di altre avventure”, tratto da un’intervista d’archivio a Rodolfo Grasso, figura simbolica della Falchera: uomo visionario, motore di cambiamento sociale e custode poetico di un paesaggio in trasformazione.