Natale e Capodanno sul tetto del Lingotto con i menù di chef Fabrizio Tesse

A La Pista di Torino, il ristorante sul tetto del Lingotto, in mezzo alla leggendaria pista di collaudo Fiat situata in cima all’ex complesso industriale e oggi trasformata nel giardino sospeso più grande d’Europa, lo chef stellato Fabrizio Tesse ha ideato due menù - uno per Natale e uno per Capodanno - che sono un tripudio di gusti.

Sapori della tradizione, come cotechino, ostriche e panettone, che si intrecciano a gusti più esotici, come zenzero, nashi e tempura, i menù de La Pista rispecchiano perfettamente l’idea di cucina di chef Tesse: trasmettere sapori riconosciuti, che tutti hanno nella memoria, partendo dalla selezione delle materie prime proposte, svelandoli in abbinamenti sofisticati e innovativi.

Merry Christmas è menù per il cenone della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre ed è composto da:

Il Benvenuto della Pista

Capunet di capasanta e crema di cotechino allo zenzero

Testa Coda e Americano Vandalo

Tortello di cappone in brodo di patata bruciata e calamaretto spillo

Faraona alla Rossini

Pane burro e marmellata

Foliage cachi

Menù a 150 euro a persona

Info e prenotazioni: www.ristorantelapista.com

Happy New Year è il menù per il veglione di San Silvestro:

Il Benvenuto della Pista

Ostrica in tempura

Quaglia/scampo, salsa pane e lardo con caldarroste

Astice, patata al Wiskey e uova

Risotto Carnaroli, melograno, cioccolato bianco e caviale aringa

Plin d’anatra in consommè, foie gras e tartufo nero

Anguilla/agnello, nashi e menta

Robiola, sedano e mela

Consistenze di panettone e gelato allo yogurt

Piccola Pasticceria e Brindisi di inizio anno

Menù a 200 euro a persona

Info e prenotazioni: www.ristorantelapista.com