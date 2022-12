Martini, nuovo reparto di terapia intensiva dopo la lezione del Covid: "Non ci siamo mai fermati, vogliamo migliorare"

Taglio del nastro per il nuovo reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Martini. Un altro passo avanti dopo le recenti novità legate ad altre strutture sanitarie torinesi come il Sant'Anna o il Regina Margherita. Ma soprattutto una lezione imparata dopo la crisi pandemica: saranno 13 posti di terapia intensiva all'avanguardia, con innovazioni tecnologiche (come la possibilità di effettuare cure a pressione negativa, in caso di necessità di isolamento pandemico) che si abbinano all'umanizzazione, a cominciare dai colori e dalla filodiffusione.

Un ospedale simbolo durante il Covid

"Sono tre anni che lottiamo con la pandemia, ma questo ospedale non è mai stato fermo. Addirittura nella chiesa era stata allestita un'area di supporto al pronto soccorso prima si trasformare l'intera struttura in ospedale Covid - commenta il direttore generale ASL Città di Torino, Carlo Picco - e oggi si rafforza il servizio offerto a un territorio vasto e che, grazie all'ospedale, ha contribuito a cementare un'area prima in difficoltà".

"Ripariamo agli errori del passato"

"Siamo in un momento complesso, tra pandemia e caro energia, ma c'è anche tanta buona sanità che non va offuscata dagli episodi negativi. È irrispettoso dell'impegno delle persone, anche se è evidente che i problemi ci sono - aggiunge il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - È responsabilità della politica riparare agli errori del passato, lavorando giorno per giorno, migliorando pezzo per pezzo".

"Mi scuso con chi lavora nel pubblico"