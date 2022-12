Senza l’energia russa le aziende europee chiudono, ma forse conviene agli USA

Quanto conviene agli Stati Uniti che l’Unione Europea insista con le sanzioni e gli embarghi al combustibile russo? In questo momento la situazione sta diventando paradossale: del gas russo viene proclamata la rinuncia ormai da mesi, viene sanzionato in un modo o nell’altro, ma oggi nella UE se ne importa quasi più che l’anno scorso, facendolo arrivare però via mare e non via gasdotto. Al tempo stesso la parte di mercato europeo che si è aperta viene occupata dai fornitori americani di GNL, lieti di vedere prospettive crescenti. Come riporta il sito Strumenti Politici, l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) mette in guardia contro possibili deficit di gas nel 2023 e spiega che il modo di evitarli sarebbe abbassare i consumi. Purtroppo, diminuire il fabbisogno comporta lasciare i cittadini al freddo e chiudere le fabbriche. Le aziende che possono permetterselo stanno valutando di trasferire l’attività negli Stati Uniti, dove possono rifornirsi direttamente, o lo hanno già fatto. E c’è chi chiude temporaneamente sperando di riaprire in futuro o chi la fa sempre o viene assorbito dalle compagnie americane. Questi fenomeni si stanno verificando soprattutto in Germania, dove il colosso della chimica BASF sta cessando alcuni impianti e le piccole e medie imprese sono minacciate da un’ondata di chiusure. Le acquisizioni a stelle e strisce interessano fra l’altro i settori del software e delle attrezzature mediche. Il direttore per l’area europea della International Association of Oil and Gas Producers, François-Régis Mouton, accusa i poltici europei di essersi intestarditi con la rinuncia ai combustibili fossili senza però offrire alternative percorribili. Così, oggi ci ritroviamo ad aver perseguito una strada lunga e in salita e non avere letteralmente abbastanza energia per arrivare in cima.