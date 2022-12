Servizi di tappezzeria: facciamo il punto sui più richiesti del momento

I servizi di tappezzeria, in questo momento storico, risultano essere molto richiesti, infatti sono differenti le categorie di persone che si rivolgono a questo professionista.

Si parla di coloro che vogliono risparmiare, quindi desiderano aggiustare o migliorare un oggetto che già posseggono senza acquistarne un altro, ma anche chi è attento agli sprechi e desidera prendersi cura dell'ambiente dando nuova vita a sedie, divani o interni delle autovetture.

Il tappezziere, infatti, tramite la sua professionalità e l’esperienza acquisite durante gli anni, è in grado di creare un nuovo rivestimento in stoffa, pelle o altro materiale e quindi rinnovare un mobile o un complemento d'arredo.

Qualora tu stia cercando un tappezziere che operi nella tua zona, affidati a ProntoPro: visita il sito e in pochi click potrai trovare un professionista del settore in grado di rispondere alle tue esigenze.



Quali servizi può offrire un tappezziere

Un tappezziere è una figura altamente professionale che si occupa del restauro di mobili ma anche della commercializzazione di prodotti personalizzati. Nel suo mestiere sono molto importanti sia la precisione che il gusto, infatti, egli deve essere abile a ricreare parte di un oggetto da zero e abbinare fantasie e trame per rendere il risultato gradevole.

Ci si rivolge a un tappezziere quando si vuole rinnovare un divano, delle sedie o delle poltrone, sia dal punto di vista del rivestimento, che può essere modificato per tinta e finitura, ma anche qualora l’imbottitura sia provata dai segni del tempo, quindi appaia sgonfia, ammassata e non più comoda come una volta.

In collaborazione con un tappezziere possono lavorare differenti figure professionali come artigiani che plasmano il legno per la creazione di mobili unici, interior designer che vogliono offrire alla propria clientela un servizio esclusivo o carrozzerie che si dedicano al restauro di auto d’epoca: il tappezziere, infatti, è in grado anche di rinnovare gli interni di un veicolo.

Non per ultimo questa figura può essere contattata quando si voglia un complemento d’arredo personalizzato, si parla di tende o cuscini, o se si vuole decorare la stanza con moquette e carta da parati in stoffa.

Quando contattare un tappezziere

Il tappezziere è una figura a cui non si pensa spesso per rinnovare un ambiente, invece è proprio il professionista adatto a cui affidarsi se si vuole dare una boccata d’aria fresca alla propria casa, senza investire molti capitali. Infatti, un complemento di arredo dal carattere deciso o dalle finiture uniche, già da solo riesce a rinnovare una stanza.

Selezionare una stoffa preziosa, un broccato d'altri tempi o un velluto sontuoso possono rendere le solite poltrone o sedie originali e molto attuali. Sicuramente l'intervento di un tappezziere dovrebbe essere richiesto per riportare a nuova vita mobilio di pregio, magari tramandato da qualche parente oppure trovato in un mercatino.

Qualora non si apprezzino particolarmente questi oggetti tale figura si può contattare per commissionare lavori personalizzati, come l'applicazione di un tendaggio particolare, con due stoffe sovrapposte, cuscini diversi da quelli che si trovano nella grande distribuzione o anche carta da parati in tessuto.

Quando ci si rivolge a questo professionista, dato che si tratta di un lavoro totalmente realizzato a mano, non in serie, è molto probabile che egli dovrà fare un sopralluogo per prendere le misure, di un mobile e di un ambiente, o toccare con mano l'oggetto che dovrà essere riportato a nuova vita. Un occhio esperto, infatti, riesce a capire se, effettivamente, è possibile rimettere a nuovo un complemento d'arredo o se smontandolo si rischierebbe solo di danneggiarlo irreparabilmente.