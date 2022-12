Sestriere esulta con Marta Bassino: trionfo piemontese in Coppa del mondo di sci

E' un doppio trionfo piemontese, quello che celebrano le montagne del Sestriere con Marta Bassino. Nella giornata di oggi, infatti, insieme alla neve caduta nelle ultime ore in buona parte della provincia di Torino (sopra una certa quota), la sciatrice cuneese ha portato a casa il primo posto nella gara di gigante di Coppa del Mondo.



Per lei il gradino più alto del podio della Kandahar G.A. Agnelli. “E’ stata una vera battaglia - ha commentato la sciatrice al termine della gara -. Sono così emozionata: tagliare il traguardo vedendo luce verde e sentendo esplodere il pubblico di gioia è stato incredibile. Da pelle d’oca. E’ stata davvero una impresa, con la pista bella ma difficile. Vincere oggi, nella mia regione, nel mio Piemonte, è veramente una emozione unica”.



Bassino si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica Sara Hector con 11 centesimi di ritardo e Petra Vlhova, battuta dall’italiana per 40 centesimi. Alle 18 di questa sera premiazione per le tre regine del gigante in piazza Fraiteve, dopo aver ricevuto nel parterre il trofeo da Fabrizio Ricca - Assessore allo Sport della Regione Piemonte, Massimo Faraò – Direttore Marketing Audi Italia e Gianni Poncet – Sindaco di Sestriere. A seguire l’estrazione dei pettorali per lo slalom di domani, domenica 11 dicembre.