Lavoro, il Gigante festeggia 50 anni e apre a nuove assunzioni: a Torino e provincia i punti vendita sono 5. "Contattateci"

Novant'anni di vita, gli ultimi cinquanta dei quali passati al timone di uno dei brand più noti della grande distribuzione in Italia: "Il Gigante". Durante le celebrazioni per il traguardo ottenuto, Giancarlo Panizza, patron del gruppo, ha voluto ribadire la sua offerta alle nuove generazioni e a chi cerca lavoro. "Contattateci per provare a capire se quanto siamo in grado di offrire può essere di vostro gradimento".



Attualmente sono oltre 5000 le persone che lavorano per Il Gigante. A Torino e provincia ci contano cinque punti vendita: a Torino (in via Cigna), a La Loggia, a Chivasso, a Rivarolo Canavese e ancora a Torino, presso il centro commerciale di corso Mortara.



"Come azienda - prosegue Panizza - abbiamo sempre puntato sulle nuove generazioni e sulla specializzazione nella professione. Rilancio quindi l'appello a coloro che in questo periodo stanno cercando un lavoro, anche perché per noi - come azienda - trovare manodopera è sempre più difficile".