Cambi di residenza a Torino, il Comune: "Stiamo ancora lavorando alle domande presentate quest'estate"

Sono centinaia i torinesi in attesa di ottenere un cambio di domicilio o residenza : gli addetti del Comune stanno ancora lavorando alle domande presentate la scorsa estate. Ad ammetterlo è l'assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso , ai margini di una conferenza su Nova Coop. " Il recupero dei ritardi nei cambi di residenza ed indirizzo - spiega - è quello su cui patiamo di più: rispetto alle vecchie pratiche in questo momento stiamo lavorando quelle di fine giugno/inizio luglio ". " Siamo - ha poi aggiunto - ancora indietro: abbiamo tre mesi di gap, ma man mano riusciamo a recuperare ".

Patto tra Città e Caf

Buone notizie arrivano dalle convenzione attivata negli scorsi mesi dal Comune con i Caf. Dopo un periodo di formazione ad inizio settembre, dal 10 ottobre scorso i cittadini possono inviare la dichiarazione di cambio di residenza o indirizzo all'Anagrafe anche avvalendosi dei 102 uffici aderenti al patto . " Le persone che lavorano nei Caf - spiega l'assessore - stanno elaborando pratiche che arrivano sempre più in ordine, quindi non abbiamo tempi lunghi di lavorazione ".

Venti giorni per un cambio di residenza

Nonostante la cronica mancanza di personale che investe gli uffici di via della Consolata o decentrati, "ad oggi nel giro di venti giorni riusciamo a dare un cambio di residenza/indirizzo nel momento in cui la pratica è inviata dal Caf". "La cosa sta funzionando: noi ci siamo dati 4 mesi di fase sperimentale per tarare il progetto dal punto di vista dei numeri e costi. Io sono confidente che sia una buona direzione, anche perché così il servizio è molto più capillare e vicino a tutti".