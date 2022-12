Il 15 dicembre sbarcherà a Torino la Macelleria di quartiere con cucina, firmata “Il Mannarino”

Il successo dei primi negozi targati Il Mannarino prosegue con l’espansione oltre i confini lombardi. Il gruppo di Macellerie con cucina guidato dai due millennials Filippo Sironi e Gianmarco Venuto vuole svilupparsi anche in Piemonte. L’insegna de Il Mannarino, rivela le origini pugliesi sia nelle preparazioni che negli ingredienti e rappresenta il punto di riferimento per gli amanti della carne buona e di qualità. Il nuovo locale aprirà a Torino giovedì 15 dicembre in Via della Rocca, 4. Si prevede una grande festa di inaugurazione, tra le tipiche "bombette" -involtini di carne fresca di maiale, manzo o tacchino con ripieni per tutti i gusti-, salsicce di maialino nero della Murgia, costate e fiorentine di diverse tipologie e razze, e ovviamente il Primitivo biologico della casa sul fronte della gratificazione enologica, arricchita da antipasti, anche vegetariani, e contorni della tradizione. Oltre ad acquistare i prodotti della macelleria direttamente al banco sarà infatti possibile scegliere il proprio taglio di carne da gustare comodamente seduti nella sala del ristorante oppure ordinare online la propria spesa da ricevere a casa.

Il nome Mannarino deriva dal coltello da cucina utilizzato per tagliare la carne e identifica anche la figura del macellaio. Bombette fatte a mano tutti i giorni secondo la tradizione, succulente costate frollate e arrosticini sono solo alcune delle proposte che caratterizzano l’ampia offerta dell’insegna. Non mancheranno i piatti della gastronomia “A casa di nonna”, come le golose polpette cotte lentamente nel sugo di pomodoro e la purea di fave e cicoria.

“A soli tre anni dalla nostra prima apertura, l’inaugurazione del locale di Torino rappresenta il raggiungimento di un nuovo importante obiettivo che ci permette di intercettare un pubblico sempre più ampio e di consolidare la nostra filosofia, che pone al primo posto la corretta conoscenza del mondo della carne, con una particolare attenzione al benessere degli animali e degli uomini” affermano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, co-founder de Il Mannarino. “Entro la fine del 2022 porteremo a quota dieci le nostre macellerie di quartiere con cucina, con una nuova inaugurazione in Brianza, a Seregno”, concludono Venuto e Sironi.

Il nuovo locale, sito in una delle zone centrali della movida torinese, è caratterizzato da un arredo caldo e familiare. Non mancano le celebri ceramiche pugliesi, il banco carni centrale e luminoso, i fiori secchi, le insegne luminose con le frasi più iconiche de Il Mannarino e tanti dettagli nei tipici colori giallo e verde del brand.

L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre dalle ore 19.30, in Via della Rocca, 4, con una grande festa aperta al pubblico animata da musica dal vivo, uno speciale Mozzarella Live Show, fiumi di Primitivo e tanti assaggi di tutte le specialità del Macellaio, Il Mannarino.