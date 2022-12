Pane e grissini di farina ucraina nei supermercati del Piemonte per aiutare il paese in guerra

Pane e grissini di farina ucraina nei supermercati per aiutare il paese in guerra

"Farina, pane e grissini per la Pace in Ucraina" sono in vendita nei principali supermercati Nova Coop del Piemonte. È questo il progetto promosso dalla realtà associativa, insieme a Pausa Cafè, per sostenere e rafforzare la capacità produttiva degli agricoltori ucraini della regione di Leopoli.

In Italia 3% di grano importato

L'Ucraina produce annualmente oltre il 10% del frumento destinato alla panificazione nel mondo: in Italia copre il 3% delle nostre importazioni di grano. Con lo scoppio della guerra, il 24 febbraio scorso, l'esportazione via mare di tutti i cereali ucraini è stata compromessa. Il conflitto ha inoltre danneggiato la produzione agricola in molti modi, dalla riduzione delle nuove semine al danneggiamento delle infrastrutture.

Agli agricoltori di Leopoli un prezzo maggiore

"Bread for Peace" realizza una filiera inclusiva e sociale perché Pausa Caffè importa via terra, senza intermediazioni, il grano tenero dell'Ucraina riconoscendo a piccoli produttori agricoli della regioni di Leopoli un prezzo leggermente superiore a quello di mercato. Il grano è macinato a pietra e trasformato in farina presso il Molino Grasso di Parma, la farina viene usata per produrre pane e grissini presso il panificio nel carcere di Alessandria, per arrivare infine sui banchi del supermercato.

Sementi e foraggio per gli animali

Per ogni confezione venduta di "Farina, Pane e Grissini per la Pace", Nova Coop destinerà 30 centesimi all'acquisto di sementi ed attrezzature agricole che permetteranno di garantire le risorse necessarie per realizzare la prossima semina e mettere in sicurezza la campagna agraria 2023. Già oggi Pausa Cafè ha anticipato una parte dei fondi, convertiti in 30 tonnellate di sementi di grano e foraggio distribuite a 72 famiglie. In questo modo sarà possibile piantare il grano e produrre l'alimentazione per i capi da bestiame, che assicurano il latte ad alcune migliaia di famiglie.

Un aiuto per 30mila famiglie ucraine