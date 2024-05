La Banda del tombino in azione in via Borgaro, svaligiato un negozio sportivo nel cuore della notte

Banda del tombino in azione questa notte in via Borgaro 67 a Torino, dove ignoti hanno sfondato la vetrata del negozio Della Corte Sport. Secondo le prime testimonianze erano circa le 4.30/5 di stamattina quando i malviventi hanno sollevato la lastra in ghisa che copre lo scarico, per poi scagliarla violentemente contro la vetrina dell'attività commerciale.

Il bottino

Nonostante fosse antisfondamento, è andata distrutta. I ladri sono così potuti entrare nel negozio di articoli sportivi, portando via felpe, scarpe: il registratore di cassa è stato asportato ed è stato ritrovato in piazza Villari. Tra i primi ad accorrere questa mattina alle 7 Michele Giannini, vicepresidente dei commercianti di via Borgaro e titolare del limitrofo Flash Art Cornici, al civico 69.

Altro furto

"Quando sono arrivato - racconta - c'erano i poliziotti: sono molto dispiaciuto per Della Corte". "Noi - aggiunge - ce la mettiamo tutta per rilanciare la zona, ma così è dura". Ma non sarebbe l'unico furto avvenuto stanotte a Madonna di Campagna: sembra ci sia stato un tentativo alla parafamarcia di via Orvieto, ma in questo caso i ladri non sono riusciti ad entrare.