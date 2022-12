Moderati: a Torino un incontro per discutere del "ruolo dell'Europa e del Piemonte per lo sviluppo economico"

"Il ruolo dell'Europa e del Piemonte per lo sviluppo Economico": questo il tema del quale, mercoledì a Torino, discuteranno il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, il Presidente del Gruppo Moderati a Palazzo Lascaris Silvio Magliano e l'esperto di programmazione e fondi europei Emiliano Cardia. Conclusioni a cura dell'Onorevole Giacomo Portas, Leader dei Moderati.

L'incontro, promosso dai Moderati, è in programma dopodomani, mercoledì 14 dicembre alle 18, in via Valperga Caluso 16 a Torino.

Sarà un momento di confronto e approfondimento sulle misure che la Regione Piemonte metterà a disposizione del sistema produttivo piemontese "per sostenere lo sviluppo economico e sulla loro importanza per tutto il nostro territorio".