Edisu ancora nel mirino: atto vandalico questa notte alla sede centrale di via Madama Cristina

"No ai rincari delle mense", scritto con la vernice rossa sui muri esterni. La stessa vernice utilizzata per imbrattare la targa che indica la sede principale dell'Edisu, in via Madama Cristina. E' successo questa notte, all'apice di una contestazione e di una contrapposizione tra l'ente che gestisce i servizi agli studenti universitari piemontesi e alcuni gruppi di contestatori che, già nel recente passato, hanno dato vita a scioperi e all'occupazione della mensa a pochi passi da via Po.

Sciretti: "Le rappresentanze studentesche prendano le distanze"

Mentre le indagini cercano di risalire ai colpevoli e ricostruire la dinamica, Edisu ha immediatamente condannato il gesto. "Il vile attacco compiuto questa notte contro la nostra sede è un atto di pura violenza che non può essere accettato né giustificato in nessun modo. Un atto vandalico che ha ben poco a che vedere con una legittima contestazione politica", dice il presidente di Edisu, Alessandro Ciro Sciretti.