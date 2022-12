Immacolata, festa a Volpiano con i Bersaglieri della sezione Nino Vallino [FOTO]

Otto dicembre festa dell'Immacolata: come consuetudine i Bersaglieri della sezione Ten. Nino Vallino di Volpiano, si sono ritrovati in piazza Cavour nei pressi del monumento, per l'annuale festa sezionale. Erano presenti oltre al sindaco Panichelli, il presidente Provinciale ANB Manca, una rappresentanza dei Carabinieri di Volpiano, vigili del fuoco e la consigliera Bigliotto. Oltre al Gonfalone del Comune ed il Labaro dei Bersaglieri erano presenti le Bandieri e i Labari dall'Ass. Naz. Alpini, l'Ass. NAZ. Carabinieri, la Proloco, l'Aido, l'Avis, Borgo Rumero e Unitre.Alle ore 10.30 si è provveduto all'Alzabandiera,suguita della deposizione della Corona d'alloro in memoria dei catuti e dei defunti Bersaglieri.



Dopo il suono silenzio, il presidente Coriani ha salutato tutti i prezenti, ringraziando l'ANC per il servizio di controllo della viabilita. Dopo il presidente Provinciale A.N.B. ha voluto salutare tutti i presenti, ribadendo la vivacità delle iniziative della locale sez. A.N.B. Infine il sindaco ha salutato in modo particolare la componente femminile della sezione, ed ha sottolineato l'importanza delle Associazioni in particolar modo chi fa' volontariato nel territorio volpianese.



Dopo una breve corteo tutti in Chiesa per la Santa Messa in concomitanza con gli anniversari dei matrimoni ed i 50 di sacerdozio di don Angelo Fasoli. Poi la giornata è proseguita presso il ristorante La Lenza per il pranzo dove sono intervenuti don Marco Ghiazza per un saluto a tutti icommensali e il cavaliere di Gran Croce Gino Gronchi che ha spronato i Bersaglieri a continuare a portare avanti i valori insiti nel corpo dei Bersaglieri poi c'è stato anche uno scambio di libri tra i Vigili del fuoco ed i Bersaglieri. Alla fine di tutto i Bersaglieri hanno voluto omaggiare don Angelo con un gagliardetto dell'Associazione Bersaglieri di Volpiano.