Venerdì 16 dicembre, presso il padiglione La Nave, in via Lanza 31 a Grugliasco, dalle ore 21.15 l'Asd New Anteprima Danza, diretta dalla Maestra Rossella Ruggieri, presenta: “Il Natale sotto le stelle”. Dopo il grande vuoto che ha lasciato in sospeso la vita di tanti artisti e professionisti dello spettacolo, finalmente l’arte torna a nutrire di bellezza l’anima umana.