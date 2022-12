Gesù fugge dal Natale: "Sono stanco dell'umanità". L'ultima provocazione del Banksy di Torino

Un palloncino rosso che si alza verso il cielo, con all'altra estremità appeso Gesù che si allontana così dalla mangiatoia. È questa l'ultima provocazione del " Banksy di Torino " che, con il manifesto "Fuga dal Natale", ha voluto rappresentare "un Gesù stanco di doversi sacrificare ogni anno per un' umanità che continua a fare guerre, ad essere razzista e a non capire dai suoi errori".

Rivolti verso di lui, con lo sguardo all'insù, Maria e San Giuseppe. Per questo poster l'artista torinese si è ispirato a "L'Adorazione del Bambino" di Lorenzo Lotto, datato 1523 e conservato nella National Gallery of Art di Washington. "Stanco e sfiduciato, Gesù decide di ri-volare in cielo e fregarsene di salvare le anime di tutti", conclude Villa. Il manifesto è stato affisso in corso San Maurizio 40a a Torino.