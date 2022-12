Un'Immacolata nel segno delle tradizioni: Settimo Torinese ha festeggiato con l'associazione calabresi [FOTO]

Anche quest'anno si è rinnovata, a Settimo Torinese, la celebrazione della Festa dell'Immacolata da parte dell'Associazione calabresi.



Una festa che, anche quest'anno, ha avuto le rose bianche come cornice. E che ha visto tanta gente scendere in strada per partecipare a un momento sempre molto sentito e partecipato. A cominciare dalla sfilata folkloristica che ha visto protagonisti i componenti di "La voce di Calabria" all'interno della zona pedonale di via Italia.



Si è quindi tenuta la Messa cantata presso la parrocchia di San Pietro in Vincoli, infine c'è stato lo scambio di doni calabresi.