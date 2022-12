Alberi di Natale davanti alla Chiesa del Sacro Cuore: “Un dono, dovevano essere tagliati per ricrescere”

Nei giorni scorsi l’arrivo di alcuni pini, in arrivo dalla montagna, posizionati davanti all’ingresso della Chiesa del Sacro Cuore in San Salvario aveva suscitato perplessità tra i cittadini. Diverse le foto postate sui social in cui si chiedeva cosa stesse succedendo e il perché di quei pini tagliati alla base per essere portati in città.

Mistero risolto qualche giorno dopo dalla parrocchia della Chiesa stessa che ha specificato come gli alberi provengano sì dalla montagna, ma siano stati accorciati per permettere loro di ricrescere in maniera sicura. “Il proprietario, per rispettare la legge, ha dovuto accorciare i pini presenti in una parte del suo terreno, perché troppo alti e vicini ai tralicci. Accorciare senza distruggere, lasciando sul terreno una parte dell’albero perché possa riprendere a vivere”.

Niente paura quindi per l’ambiente. Gli alberi sono stati portati sul sagrato della Chiesa e addobbati per Natale. Nel corso del periodo natalizio accoglieranno i manufatti di nonni e bambini che frequentano l’oratorio.

La parrocchia ha poi proposto alla comunità di portare su questi alberi messaggi o letterine di ringraziamento, preghiere, desideri. “Questi alberi sono un dono perché regalano ancora la forza della loro presenza, lontani dalla loro terra, per diventare un piccolo bosco nel nostro quartiere”.