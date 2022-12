Presentato il calendario 2023 Profumo di vita #neldirittodelbambino

Immagini di cura e protezione, accompagnate da informazioni medico-scientifico a cura dell’associazione Familiarmente, per ricordare che nei primi mille giorni di vita si gettano le basi per l'adulto del domani.

Per il calendario 2023 abbiamo chiesto ad alcuni fotografi del panorama internazionale di unire le loro voci per un omaggio ai “papà”: figura genitoriale ancora troppo spesso ai margini, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino, sebbene sia in atto un profondo cambiamento culturale del suo modo di porsi di fronte al neonato.

Il calendario verrà infatti donato con l’acquisto di latte in polvere per neonati presso alcune farmacie che si sono messe a disposizione con confezioni a prezzo calmierato; il latte acquistato verrà lasciato in farmacia per essere distribuito a famiglie in difficoltà attraverso la Caritas Diocesana.