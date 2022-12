Fiocchi bianchi su Torino e provincia, spazzaneve e spargisale in azione [FOTO e VIDEO]

Ancora neve, su Torino e provincia. Questa volta in pieno giorno e con una continuità che davvero regala sensazioni natalizie ai cittadini. Certo, non senza qualche disagio, anche in considerazione che proprio per oggi era stato proclamato lo sciopero regionale da Cgil e Uil. Dunque stop ai mezzi pubblici e ad altri servizi.

I primi fiocchi dopo mezzogiorno

Le precipitazioni più intense sono cominciate intorno a mezzogiorno e hanno interessato tutta la città e le zone vicine. E' così scattata la macchina dei servizi per garantire le condizioni di sicurezza per i cittadini. Gtt, in particolare, sta intervenendo per spargere il sale alle fermate dei mezzi pubblici e per pulire i passaggi, gli accessi, i gradini e i binari.

In azione i mezzi spargisale

Già da ieri sera, poi, alla luce delle previsioni meteo, erano entrati in funzione gli spargisale in collina e precollina, ma anche nei quartieri della città, da Mirafiori a Barriera di Milano. Dopo le precipitazioni di questa mattina sono entrati in azione anche i primi spazzaneve, soprattutto per le aree più delicate come collina e precollina, appunto.

Dove segnalare disagi per neve e ghiaccio

Il Comune ha inoltre attivato un servizio di viabilità invernale al quale è possibile segnalare, attraverso la casella di posta viabilitainvernale@comune.torino.it , eventuali problematiche derivanti dalla neve o dal ghiaccio. La casella di posta è monitorata dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (Lun e Giov 8-16 e Ven 8-14).

Nei giorni festivi e nei fine settimana i cittadini sono invitati a rivolgersi al numero verde AMIAT 800679738.

Per il momento il livello è di colore "giallo": ci sono alcune decine di trattori e oltre dieci mezzi spargisale attivi in collina. Altrettanti sono attivi in pianura su tutta la città e oltre cento spazzaneve nell'intero capoluogo.

Nevica anche in provincia

La neve sta cadendo copiosa anche in provincia, specialmente nel pinerolese. I campi, nelle strade attorno a Vigone, sono ormai coperti da una spessa coltre bianca e la circolazione risulta inevitabilmente condizionata. Completamente ricoperte le vie di Frossasco.

Al momento, comunque, non si registrano incidenti o particolari criticità a seguito della fitta nevicata.