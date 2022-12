Inalpi eroga un bonus da 800 euro ai suoi dipendenti

In questo ultimo scorcio di 2022 Inalpi compie un gesto concreto con un “investimento” a sostegno dei dipendenti Inalpi, del valore complessivo di 300.000 euro. A tutti i lavoratori del Gruppo - che comprende gli stabilimenti di Moretta, Peveragno e InLab Solutions centro R&D – verrà riconosciuto, contestualmente alla tredicesima mensilità, un bonus dell’ammontare di 800,00 euro, in linea con il Decreto aiuti Ter 2022.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’organizzazione di Moretta ha infatti autorizzato l’erogazione di un sostegno finanziario quale misura di contrasto alla crescente inflazione che comporta conseguente erosione del potere d’acquisto dei lavoratori.

Ma per Inalpi l’assegnazione di un bonus straordinario in questa chiusura di anno è anche il segnale attraverso cui intende esprimere un riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la passione quotidiana con cui tutti hanno collaborato.

In un anno che non è stato facile, dove si è realizzata quella che potrebbe essere definita la “tempesta perfetta", caratterizzata prima dalla pandemia da Covid e poi dalla guerra, si è certamente venuta a creare una complessa situazione di difficoltà generale di fronte alla quale Inalpi ha scelto di non restare ferma. Procedendo nella realizzazione di quei progetti che saranno nuova fonte di sviluppo per gli anni a venire e che sono stati avviati con un piano investimenti 2020-2025 da 148 milioni di euro, Inalpi sta realizzando un percorso di crescita possibile grazie all’impegno di tutti.