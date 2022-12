Milano di Sera: Dove Andare, Locali e Quartieri

Milano, la città del divertimento e della vita notturna, ma cosa fare di sera?

La vita notturna meneghina si distribuisce in maniera periferica su tutta la città, essendo i locali di punta sparsi in diversi quartieri.

Continua a leggere per sapere cosa fare e dove andare la sera a Milano.

Navigli

Il quartiere dei navigli è sicuramente il più frequentato in assoluto: specialmente nel weekend, migliaia di persone, di tutte le età, si riversano dalla Darsena a tutto il lungo canale, alla ricerca di un tavolo tra le diverse proposte di locali, a partire dall’ happy hour fino a notte. Se sei alla ricerca di un drink economico qui sei nel posto giusto, anche da asporto. In mezzo a tanti locali cheap e anonimi, si nascondono due perle della Milano da bere: il Mag, considerato uno dei posti migliori dove bere a Milano, e il Backdoor43, il bar più piccolo del mondo, dove, dopo una chiacchierata con il bartender, questo preparerà un drink personalizzato in base ai gusti del cliente. La serata poi continua per i più festaioli, trasferendosi nei diversi club dove andare a ballare, come il famosissimo Rocket, l’Apollo o il Ride a pochi passi l’uno dall’altro, oppure andando in zona Corso Como/Garibaldi

Corso Como/Garibaldi

La zona Corso Como e Garibaldi è una certezza per chi vuole passare una serata a ballare nei club nella Milano moderna e all’ultima moda. Non a caso, questa zona è stata interessata nel decennio scorso da varie ristrutturazioni e riqualificazioni che hanno portato alla nascita di Piazza Gae Aulenti, dove i tre grattacieli spiccano a formare uno skyline ormai inconfondibile. Per bere un drink sono famosi il Chinese Box e il Radetzky Café, per intrattenersi in discoteca ci sono il Just Cavalli e il The Club, con i classici tavoli prenotabili e fiumi di bollicine.

Colonne San Lorenzo

I pareri su questa zona sono spesso contrastanti: in molti la sera la evitano proprio per il contesto, essendo una nota piazza di spaccio. I locali nei dintorni non badano troppo alla forma e servono cocktail a prezzi competitivi. Qui è possibile trovare quella parte di divertimento un pochino più sottotraccia, come escort milano e molto altro.

Sarebbe al contempo errato fare di tutta l’erba un fascio, anche qui ci sono nei dintorni dei locali carini e meno affollati della zona navigli e corso Como, anche se, per chi cerca questo genere di svago, le alternative ci sono.

Porta Romana

Porta Romana è quel genere di quartiere che passa molto spesso per residenziale, ma in realtà anche qui dei locali sono una tappa fissa per molti la sera, sia in settimana che nel weekend. Ad esempio il Mom in Montenero si riconosce facilmente per la gente affollata fuori, oppure in viale Regina Margherita dei localini accoglienti servono birre e cocktail di qualità, per ogni gusto.

è specialmente molto frequente il classico pubblico post ufficio, dove si origina il classico effetto della Milano da bere dove si prende il drink all’interno per berlo fuori e fare due chiacchiere distensive con gli amici prima di tornare a casa.

Porta Venezia

Porta Venezia negli ultimi anni sta occupando lo status di quartiere dove andare a bere e girare per locali. Il Bar Picchio da Paolo è un’istituzione in tal senso: universitari e giovani lavoratori si radunano nei pressi per consumare alcolici prima delle chiusura, purtroppo anticipata: infatti, anche se questa zona è piena di locali, mantiene la sua natura residenziale, per questo motivo il chiasso eccessivo non è gradito, pena la classica secchiata d’acqua dal balcone. Ciononostante, per molti è probabilmente la zona migliore per uscire la sera, specialmente la comunità LGBTQAI+, che ha costruito negli anni un avamposto nella nota via Lecco.