Da 'Nuovo Cinema Paradiso' alla Palazzina di Stupinigi: Totò Cascio ospite del gran finale di 'Natale è Reale'

Si avvia alla conclusione anche l'edizione 2022 di 'Natale è Reale', la kermesse che introduce alla festa più amata da tutti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Occorre fare in fretta, prima che Santa Claus ritorni al Polo Nord! Ed allora ecco gli appuntamenti più importanti in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre, ultimo weekend della manifestazione.

Sabato 17 dicembre

- Special Guest Totò Cascio, attore e testimonial Telethon, per la Presentazione alle ore 11.30 del suo Libro La gloria e la prova, il mio nuovo Cinema Paradiso 2.0, in occasione della prima esposizione nazionale della mostra “fiat lux”, all’interno di 'Natale è Reale': l'appuntamento è al piano 2 nel Salone dei Camini, con l'attore che da giovanissimo fu protagonista del grande film di successo di Gabriele Salvatores.

E poi ecco l'evento di Natale in Cosplayer. Atterreranno direttamente a Stupinigi i personaggi con i costumi originali di Star Wars, i personaggi delle saghe più famose e fantasia, più riconosciute per coinvolgere tutta la famiglia in selfie, games divertenti e simpatici omaggi by Accademia 72 che da sempre sostiene l’associazione dei bambini cardiopatici dell’ospedale Regina Margherita.

DoDomenica 1 8 dicembre

- Al mattino, fino alle ore 15, l'esibizione di Stefano Pitasi in arte HOSHI, 15 anni e mezzo, un piccolo prodigio che studia pianoforte e batteria dall’età di 4 anni e studia Canto in Accademia da 5 anni. È uscito già con 2 inediti, a gennaio sarà impegnato con il suo primo concerto a Cirié. Ha calpestato i palchi italiani più ambiti aggiudicandosi sempre sul podio ha avuto l'accesso diretto alla finale per il Campionato performer Italian Cup: un piccolo fenomeno, già molto seguito sui social.

- Nel pomeriggio il Piccolo Coro Sister Queen si esibirà con stupende canzoni natalizie nel cortile esterno della Palazzina di Caccia.

Per il programma completo e ulteriori info: WWW.NATALEREALE.IT