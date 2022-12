“Chicche e chiacchiere di cacao” al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco

La Città di Grugliasco, l'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari e di Scienze veterinarie, la Biblioteca di Scienze agrarie e veterinarie, il Festival Due Punti e l'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, organizzano oggi, venerdì 16 dicembre, dalle ore 18, “Chicche e chiacchiere di cacao”, presso lo Chalet Allemand, al Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco con ingresso libero su prenotazione.

Nato un po’ per gioco e un po’ per scommessa, ma soprattutto per contrastare l’isolamento imposto della pandemia, il Festival Due Punti è riuscito a coinvolgere più di 2.500 partecipanti tra ricercatori, docenti universitari, studenti, famiglie semplici curiosi mossi dal desiderio di incontrarsi, dialogare, divertirsi in un contesto accogliente e informale.

Voluto dal Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, dal Dipartimento di Scienze veterinarie e dalla Biblioteca di Scienze agrarie e veterinarie, il Festival forte dei consensi ottenuti esce dal Campus AgroVet e per farci gli auguri di Natale, approda allo Chalet Allemand nel Parco Culturale Le Serre per un incontro articolato dal titolo goloso: Chicche e Chiacchiere di Cacao, ovvero un fine pomeriggio alla scoperta dei segreti del cacao tra storia, aneddoti, curiosità e galuperie.

S’inizia alle ore 18 all’interno del Museo Gianduja in Villa Boriglione in compagnia di Alfonso Cipolla per un assaggio di “torinesitudini” legate al cacao, tra feste sabaude, carnevali e fiere ottocentesche. Si passerà poi nel salone dello Chalet Allemand dove il cioccolato Domori, attraverso la voce della sua responsabile marketing, ci accompagnerà in un viaggio virtuale attraverso le piantagioni del mondo, le più varie qualità e i più diversi sapori del cacao.

Insomma un pomeriggio all’insegna di “chicche e chiacchiere” per cogliere aromi e percezioni sensoriali differenti rispetto a quanto siamo soliti sapere o immaginare. Un viatico pe la mente e perché no per il palato. Sono previste degustazioni.

Per prenotazioni Sito: https://festivalduepunti.unito.it/