Sabato 17 dicembre la festa di Natale degli Orti Urbani di Grugliasco

Sabato 17 dicembre, dalle ore 10, ritrovo degli orti urbani, a cura del comitato direttivo, per il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi. Naturalmente tutti gli ortolani sono invitati. L’invito è stato esteso anche agli amministratori comunali.

“Csd on stage 2022”, la maratona della danza firmata Csd si terrà sabato 17 dicembre in sede coreutica e domenica 18 dicembre al padiglione “La Nave”. Quest'ultimo appuntamento sarà dalle 10 alle 20 con ingresso libero. Si tratta, in totale, di 15 ore di open classes, coreo lab e masterclasse con docenti interni e coreografi esterni.