Ormai è praticamente impossibile pensare di sviluppare la propria attività senza avere una conoscenza di Internet e delle possibilità che offre. Da questo punto di vista dobbiamo metterci nelle mani di qualcuno, come ad esempio chi sa gestire il live social lavoro, per farci dare dei consigli in merito.

Parliamo di tutti coloro che hanno compreso l’importanza di avere un sito Internet, così come magari di cominciare a lavorare effettuando delle vendite o delle prenotazioni online. Che si produca la merce o che si vende un servizio, fatto di poter acquisire dei clienti su Internet va ad ampliare notevolmente il nostro raggio di vendite e quindi di introiti: perché non farlo se esiste questa risorsa molto importante?

Anche perché si tratta di una fetta di mercato piuttosto ampia che se non andiamo ad occupare noi andranno ad occupare i nostri concorrenti che vinceranno anche dal punto di vista della propaganda, dal momento che le persone tenderanno a conoscerli di più. Quindi, per avere delle informazioni in merito, perché l’imprenditore è una professione differente dal social media manager, dobbiamo rivolgerci ad un professionista competente che abbia studiato il mondo del marketing su Internet.

Esistono delle persone che lavorano presso una cosiddetta agenzia chiamata web agency, che si occupa di tutto quello che è inerente ai servizi che chiediamo rispetto alla nostra presenza su Internet.

Possiamo chiedere, ad esempio, di andare a inserire i nostri dati all’interno di un motore di ricerca. In questo modo quando le persone metteranno delle formule per cercare un determinato prodotto servizio saremo tra i primi che troveranno. E il fatto di arrivare primi in questo caso è molto importante, perché non tante persone hanno la pazienza e la perizia di andare avanti per decine di pagine per cercare qualcosa di più conforme ai loro desideri. La parola d’ordine su Internet è “farsi trovare” e il social media manager è quello che ci aiutano solo a farci trovare ma anche a sponsorizzarci al meglio.

È meglio non improvvisarsi, perché purtroppo tante persone pensano che sia facile farsi pubblicità su Internet, se fosse così lo farebbero milioni di persone e infatti è quello che te non lo fare, il problema a farlo meglio degli altri e per farlo meglio degli altri ci vuole mestiere. Detto questo, basta prendere un appuntamento con questo tipo di agenzia per richiedere una consulenza sui passi che e meglio muovere, soprattutto quando sono i primi, all’interno di un settore che non conosciamo dove questi professionisti hanno un senso dell’orientamento invidiabile.

Che sia la costruzione di un sito Internet, l’aggiornamento periodico di un blog, la gestione di pagine social, in questo caso ci rivolgeremo direttamente a professionisti più competenti che potremmo trovare sul mercato. Avendo la certezza che ogni singolo gesto contribuirà a darci una risorsa in più, ad aumentare il nostro fatturato perché alla fine il discorso si riassume esattamente in questo, dal fatto di investire risorse nel mondo digitale per avere delle risorse e poi nel mondo fisico, quello dove continuiamo ad operare.

I passi per diventare un social media manager

Vediamo in questa seconda parte di articolo qual è il compito di un social media manager e soprattutto come arrivare a diventare questo tipo di professionista e essere con la figura professionale di riferimento per tutti coloro che necessitano una guida all’interno del mondo dei social. Prima di tutto è importante capire che i social media manager è determinante quando si vuole sfruttare al meglio tutti gli strumenti che forniscono i social media o i social network alle persone che devono lavorare con Internet.

Da questo punto di vista è importante sapere che i social servono a creare comunità, a fare incontrare diverse persone tra di loro e questo può essere molto utile per sviluppare il proprio lavoro. Alcune cose che fanno quotidianamente i social media manager e gestire i post. I post sono appunto qualcosa che viene messo a livello quotidiano o ad una scadenza programmata all’interno della propria pagina, o del proprio dominio, dipende quale social network che stiamo utilizzando o mettiamo al centro dell’attenzione.

I post devono essere studiati correttamente per andare a lanciare un prodotto, per coinvolgere le persone sulla base delle loro preferenze, per tenere alta l’attenzione rispetto all’attenzione che potrebbe essere data alla concorrenza. Un’altra cosa che può essere fatta da un social media manager a pubblicare degli annunci. Se ad esempio abbiamo un’inaugurazione perché abbiamo tutta una catena di negozi e gestiamo una nuova apertura o una nuova inaugurazione, una nuova situazione che richiede un evento. È molto importante utilizzare questo strumento, ad esempio potremmo avere una palestra e voler attirare nuovi iscritti e per farlo magari organizzare tutta una serie di situazioni con altri esercizi commerciali della città come una sorta di collaborazione che deve essere sponsorizzata e per farlo una buona cassa di risonanza potrebbero essere i social network.

Chiaramente è importante non solo il contenuto ma anche come viene presentato, quindi diciamo che il social media manager si deve intendere un minimo di design di grafica, perché ci vuole anche l’occhio per queste cose. A volte le persone scorrono fino in fondo le pagine dei social senza leggere quello che c’è scritto, fermandosi solo quando qualcosa che colpisce dal punto di vista visivo. Altra volta potremmo avere degli sponsor e doverli pubblicizzare costantemente.

Siccome lo scopo è quello di creare una comunità virtuale, bisogna interagire con le persone che comunque potrebbero mettere dei commenti e a volte avere delle intemperanze o a volte dare dei consigli. Ci deve essere qualcuno che interagisce con queste persone e di solito è proprio i social media manager a farlo, perché sa come comunicare in maniera profittevole sia quando giungono delle critiche sia quando giungono dei consigli, sia quando giungono i complimenti.

Per diventare un social media manager è molto importante rendersi conto che ci vogliono delle competenze che devono essere acquisite, è un lavoro che richiede molto impegno ma fornisce anche tanti privilegi, come ad esempio lavorare con il proprio smartphone ovunque ci si trovi.