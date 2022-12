Torino scende in piazza contro i rave e per i condannati a morte in Iran

Pomeriggio di manifestazioni nel centro di Torino. Ad aprire le proteste alcuni centinaia di antagonisti e anarchici che si sono dati appuntamento per una 'Street parade' contro il decreto 'anti-rave'. Davanti ad una decina di furgoni, con sopra impianti e casse da dove proviene musica tecno, uno striscione recita: 'Smash repression 2022'.

"Non sarà legge repressiva a cancellare storia"

"L' ossessione del controllo sul tutto – spiegano i manifestanti in comunicato - ed ognuno viene resa visibile per ciò che è : la pretesa di costruire indisturbati un mondo di privilegi per pochi, fatti scontare dalla fatica della moltitudine. Non sarà la ennesima legge repressiva a cancellare la storia da cui proveniamo e che stiamo ancora scrivendo".

Manifestazione per i condannati a morte in Iran

Sempre questo pomeriggio, per le vie centrali della città si è tenuta la manifestazione per i condannati a morte in Iran. Prima un sit-in in piazza Castello, dove sono state esposte le foto dei condannati a morte, poi la marcia con fiaccolata lungo tutta via Po fino a piazza Vittorio Veneto.

"Il vostro silenzio ci sta uccidendo"

Così si è voluto denunciare la situazione sempre più grave che si vive a Teheran. Alcuni manifestanti si sono legati le mani con il nastro adesivo alla bocca e una corda al collo e cartelli con la scritta 'Il vostro silenzio ci sta uccidendo'. Ad aprire il corteo un lenzuolo sporco di sangue per simulare un funerale, oltre ad un'enorme bandiera di circa sei metri per sei e lo slogan scandito 'Donna, vita e libertà'. "Ci sono 38 persone condannate a morte e che stanno aspettando l'esecuzione, ma il bilancio peggiora di giorno in giorno - raccontano gli organizzatori - e in due sono già stati giustiziati". Si tratta di Mohnsen Shekari e Majidreza Rahnavard, impiccati tra l'8 e il 12 dicembre scorso: entrambi avevano 23 anni.