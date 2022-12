L'export supera gli ostacoli di guerra e caro energia: il Piemonte segna un +18,1% sul rimbalzo dopo il Covid

"Cresce l’export del Piemonte nei primi nove mesi del 2022. Tutti i settori (tranne la gomma-plastica) e tutte le province (sul podio, Biella) segnano andamenti positivi, confermando la nostra regione la quarta regione italiana esportatrice. Continuare a sostenere l’eccellenza delle nostre merci è per le Camere di commercio una priorità: l'internazionalizzazione, unita a strutturati processi di digitalizzazione, è la chiave di volta per far prosperare l'intero territorio e per sviluppare un'economia competitiva", commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.