Giochi antichi, fiori, gioielli e design: oggi e domani a Torino mercatini di Natale

A Torino è tempo di mercatini di Natale. Per chi desidera comprare i regali da mettere sotto l'albero il 25 dicembre gli appuntamenti di questo fine settimana sono: mercatino "Verde Natale" in piazza Solferino con proposte in chiave natalizia della cultura e dell’amore per le piante e i fiori; Mercatino di Natale in piazza Santa Rita, con prodotti artigianali ed agro-alimentari; "Creativi for Christmas" in via Montebello sulla creatività legata al Natale e sull’idea che un regalo possa essere anche frutto della sapiente manualità e creatività dei nostri artigiani.

In piazza Statuto giochi antichi

Solo per oggi in piazza Statuto "Giocattorino", luogo d’incontro di giochi antichi e moderni: balocchi, giochi da collezione, raccolte, giochi educativi ed ecologici. Domani a Borgo Dora il "Mercatino del Maglio", che unisce una versione natalizia del Gran Balon con uno spazio dedicato alle maestranze artigiane del territorio e ai piccoli imprenditori del made in Italy.

Gli artigiani

Per chi desiderasse comprare gioielli e vestiti fatti a mano - così come prodotti artigianali in vetro, legno e metallo - l'appuntamento è fissato oggi e domani in via Carlo Alberto con "Una storia tra le mani 2022". Il 18 dicembre i banchetti degli artigiani saranno anche in via Cesare Battisti con "Creatività…una passione contagiosa".

Altri appuntamenti in via Roma e piazza Madama

Ma le iniziative per chi è in cerca di un dono originale dell'ultimo minuto non si fermano qui. Oggi nel tratto pedonale di via Roma, tra le piazze San Carlo e Castello, ci sarà "Extravaganza", per gli amanti del vintage e del modernariato. Domani in via Madama Cristina, con "Mod Design", protagonisti l'industrial design, illustrative design, graphic design e editoria indipendente.