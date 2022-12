Nichelino al lavoro con Gtt per prolungare la linea 1 fino alla Palazzina di Stupinigi

In attesa che decolli il progetto "Stupinigi 2030", che mira (grazie al contributo della Ministero della Cultura, oltre che della Regione) a fare della residenza sabauda una nuova Venaria, con il prolungamento del 4 fino alla Palazzina di Caccia, il Comune di Nichelino e la Gtt sono in fase di trattativa per il prolungamento della linea 1.

Rendere la Palazzina più raggiungibile

La navetta circola interamente su territorio nichelinese con capolinea al cimitero e in largo Delle Alpi, ma adesso si vorrebbe portarla fino a Stupinigi, quanto meno nei fine settimana estivi, da giugno a settembre, durante la bella stagione, per favorire l'arrivo dei turisti e dei più giovani, magari durante le settimane in cui sono in programma i concerti del Sonic Park.

Il 41 non circola la domenica e nei festivi

Durante la settimana la Palazzina di Caccia è raggiungibile con la linea 41 che però non circola la domenica e nei festivi, proprio quando invece è maggiore il flusso di turisti o anche solo di curiosi. “Nei fine settimana Stupinigi attrae il maggior numero di visitatori, è quindi un peccato che non sia possibile arrivarvi con i mezzi pubblici - ha spiegato l’assessore alla viabilità Francesco Di Lorenzo - L’1 sarebbe un’ottima alternativa all’utilizzo delle auto".

Un progetto è già stato presentato a GTT, ora il Comune di Nichelino è in attesa di una risposta, anche per capire quali sarebbero i costi a carico dell’amministrazione per poter procedere con il progetto.