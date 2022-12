Dal "Il giusto accordo" di Giovanni Bellotti a "Nimbus" di Rémy Poisson: i premiati del Sotto18 Film Festival

Visionati i dieci titoli in gara, la giuria del 23esimo Sotto18 Film Festival composta da Franco Orsini, docente, Paola Risoli, artista visiva, Federico Turani, produttore, ha deciso di attribuire il premio del Concorso nazionale Sotto18 OFF, consistente in attrezzature tecniche e nella targa Città di Torino - Sottodiciotto Film Festival & Campus, a "Il giusto accordo" di Giovanni Bellotti, Progetto Rete CEET, "Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio” (Napoli).

La giuria ha assegnato, inoltre, due menzioni speciali rispettivamente ai film Pozzi "Mansueto di professione fantasma" del gruppo autogestito You-Factory (Valsamoggia, Bologna) e Drop di Emma Lauda (Varese)

La Targa DAMS è stata assegnata dalla giuria composta da Martina Agù, Benedetta Cartia, Federico Picca Piccon, studenti del Corso triennale di Laurea in DAMS - Università degli Studi di Torino, a "Adesso io sono qui" dei ragazzi ospitati nel Centro di Prima Accoglienza Casa Merlani (Cooperativa Ceis), coordinati da Tiziana Passarini (Bologna).

La giuria ha assegnato, inoltre, una menzione speciale a "Il giusto accordo".

Gli altri premi del Sotto18

Visionati i 15 cortometraggi in gara per That's Animato! la giuria, composta da Andrea Bozzetto, regista e animatore, Giulia Landi, animatrice, e Valentina Mazzola, sceneggiatrice, ha deciso di attribuire il Premio per il Concorso That’s Animato! for Kids a

"Nimbus" di Rémy Poisson – The Brown | RISD Dual Degree Program – BRDD (USA)

con la seguente motivazione: “Per la rappresentazione fantasiosa e dolcemente visionaria di una quotidianità bizzarra che porta a leggere il mondo con lenti differenti”.

La giuria ha, inoltre, deciso di attribuire una menzione speciale a "My Little Dress" di Zinc Liew – Taipei National University of the Arts (Taiwan).

La giuria dei bambini, composta dagli allievi della classe 5a A dell’I.C. “Niccolò Tommaseo”, coordinati dalla docente Paola Occhionero, ha deciso di attribuire il premio a

"Eye of the Whale" di Giorgia Bonora, M. Lucia Schimmenti, Francina Ramos, Tess Tagliaferro – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Piemonte – Dipartimento Animazione (Italia).