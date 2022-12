"A Mirafiori servono mille assunzioni". Precari, sicurezza, donne e delegati: i dieci punti per la Fiom secondo Edi Lazzi

Si tratta di un settore in grande emersione, addirittura come alternativo all'auto. " Serve un tavolo permanente per fare chiarezza sul futuro occupazionale della Cittadella che nascerà tra corso Marche e corso Francia. Capire quali ricadute occupazionali ci sono e di che tipo ".

" Abbiamo fatto proposte di buon senso sul salario e sui rapporti sindacali. Non abbiamo ottenuto risposta e c'è stata la rottura che porterà allo sciopero. Ma confidiamo di trovare un accordo che sia positivo per i lavoratori ".

" In questi anni si è solo licenziato: sono uscite 4000 persone e non possiamo permettercelo ".

" Nei prossimi quattro anni metteremo al centro la lotta al precariato nelle fabbriche, anche perché non possiamo rimandare il ricambio generazionale ". Lo spunto arriva per esempio da Fpt, dove nel 2023 saranno assunti a tempo indeterminato 400 interinali.

Un bilancio, ma anche un programma verso i prossimi 4 anni . Che si possono sintetizzare in alcuni punti chiave . Come fosse un decalogo.

" Stanno cambiando molte cose in Iveco, ma vogliamo monitorare cosa sta succedendo e in che direzione si va" .

" Resta questo problema di fondo, forse Novecentesco, nelle fabbriche. Ma ancora estremamente attuale. Ci sono situazioni, come a Mirafiori, un cui è chiaro il meccanismo in cui l'azienda cerca di ottenere il massimo, senza occuparsi delle condizioni di lavoro ".

" Ci vogliamo lavare la coscienza con uno sciopero solo quando un lavoratore muore? Bisogna ricostruire azienda per azienda le condizioni di lavoro e mettere in evidenza le situazioni di rischio. Solo cosi si possono contrastare anche gli infortuni, che non sono in diminuzione ".

Sindacalizzazione

"Vogliamo gonfiare i muscoli. Dobbiamo strutturarci anche in aziende in cui non siamo presenti, per diffondere i nostri temi, per aumentare gli iscritti e intrecciare legami e ascolto".