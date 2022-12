Sala Rossa, Ravinale: “Non tagliare i fondi governativi per le piste ciclabili”

“In Italia ogni 35 ore muore una persona che si stava spostando in bicicletta, travolta da chi guida un'automobile o un mezzo pesante”. E’ l’incipit dell’Ordine del giorno presentato dalla consigliera Alice Ravinale (Sinistra Ecologista) e approvato dal Consiglio Comunale che ricorda la decisione della legge di bilancio discussa in Parlamento di cancellare 94 milioni di investimenti stanziati nel 2019 per la realizzazione di piste ciclabili urbane, zone 30 e infrastrutture per la ciclabilità.

La sala Rossa chiede al Parlamento e al Governo di stanziare nella legge di bilancio 2023 investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e di ripristinare i fondi previsti della Legge 160/2019 e invita il sindaco attraverso l’Anci a chiedere al Governo supporto per lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e la promozione della mobilità attiva.